Песков анонсировал совещание Путина

Президент России Владимир Путин проведет совещание по экономическим вопросам 15 апреля, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Сегодня он (Путин. — РБК) проведет очередное совещание по экономическим вопросам. В Кремле это будет в середине дня. Будет открытое выступление президента», — сказал Песков журналистам (цитата по «РИА Новости»).
Предыдущее совещание на тему экономических вопросов состоялось 23 марта. В повестку вошло обсуждение текущего состояния российской экономики, ее ключевых секторов и системы государственных финансов. Кроме того, были рассмотрены текущие тенденции на мировых рынках и их влияние на российский бизнес.
Путин подчеркнул, что, несмотря на объективные трудности, российская финансовая и хозяйственная система демонстрирует устойчивость, однако заявил о необходимости заранее реагировать на внешние риски.
