Туроператоры назвали сроки возврата денег за туры на Ближний Восток

Процесс компенсации за отмененные туры на Ближний Восток может растянуться минимум на 8−9 месяцев, сообщил генеральный директор туроператора «Розовый слон» в эфире Радио РБК.
«Деньги туристы увидят не раньше конца декабря, а то января, потому что там долгий процесс. Все делается по протоколу. Только по истечении 8 месяцев начнется выдача», — рассказал Мкртчян.
Он пояснил, что при ожидании выплат в течение 8−9 месяцев туристы уже сейчас хотят перебронироваться на другие направления и другие даты бесплатно.
Гендиректор туроператора «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов сообщил, что большинство крупных операторов и игроков рынка сразу начали реагировать и предлагать компенсации, чтобы избавить туристов от длительного ожидания.
«Остальные туроператоры, уже не дожидаясь вот этой длинной, долгой процедуры, которая по факту приведет к тому, что туристы могут получить деньги только в конце года, в лучшем случае, или в начале следующего, многие туроператоры, которые давно работают на рынке, уже сделали все возвраты, либо обещаем им вернуть деньги в течение 30 дней», — пояснил Арутюнов Радио РБК.
Директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко добавил, что механизм возмещения денег за отмененные туры запускается за последние пять лет уже в третий раз. «Поэтому в данной ситуации операторы уже имеют определенный опыт. Надеемся, что в этот раз у нас все будет достаточно четко», — рассказал он.
В начале марта глава Минэкономразвития (МЭР) Максим Решетников заявил, что туроператорам разрешат использовать фонд персональной ответственности (ФПО) для возвращения средств туристам и отсрочат уплату взноса в него на три месяца — с 15 апреля по 15 июля.
Фонд персональной ответственности (ФПО) — это денежный резерв, который формирует каждый туроператор, работающий в сфере выездного туризма. Он предназначен для выплаты компенсаций туристам в случае, если компания не может выполнить свои обязательства.
После начала 28 февраля военной операции США и Израиля против Ирана ряд стран на Ближнем Востоке закрыли свое воздушное пространство. Из-за начала боевых действий туристы столкнулись с отменой туров на Ближний Восток. 27 марта Росавиация сообщила о продлении ограничений на полеты в Иран и Израиль до 17 апреля.
