Реестр субъектов креативных индустрий формируется в Нижегородской области

«Идет работа по подготовке Стратегии развития креативных индустрий как в Российской Федерации, так и в Нижегородской области. После этого будет формироваться областной реестр субъектов креативных индустрий. Договорились открыть каналы связи для обмена информаций с представителями бизнес-сообщества по различным вопросам при подготовке правовых актов», — сказал председатель комитета по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма Игорь Норенков. «Такие диалоги бизнеса и органов власти очень ценны, иначе на выходе будут получаться формальные законы, которые не приносят должного результата», — считает уполномоченный по защите прав предпринимателей Павел Солодкий.