Реестр субъектов креативных индустрий формируется в Нижегородской области

В регионе прорабатываются меры поддержки креативных индустрий.

Источник: Время

Первые шаги по применению закона «О развитии креативных (творческих) индустрий», который был принят в начале 2026 года, обсудили в Законодательном собрании Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Документ направлен на регулирование сектора экономики, объединяющего издательское дело, IT, дизайн, архитектуру, музыку, кино, медиа и другие направления. Закон закрепляет комплекс мер господдержки, в том числе имущественной, образовательной и информационной.

По мнению председателя Законодательного собрания Евгения Люлина, творческие люди способны внести важный вклад в развитие экономики региона.

«Идет работа по подготовке Стратегии развития креативных индустрий как в Российской Федерации, так и в Нижегородской области. После этого будет формироваться областной реестр субъектов креативных индустрий. Договорились открыть каналы связи для обмена информаций с представителями бизнес-сообщества по различным вопросам при подготовке правовых актов», — сказал председатель комитета по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма Игорь Норенков. «Такие диалоги бизнеса и органов власти очень ценны, иначе на выходе будут получаться формальные законы, которые не приносят должного результата», — считает уполномоченный по защите прав предпринимателей Павел Солодкий.