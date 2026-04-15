Доллар резко подешевел до 2,8 рубля после торгов в Беларуси 15 апреля. Информация размещена на официальном сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.
Доллар подешевел на 0,40%, или 0,0112 и теперь стоит 2,8193 рубля.
Евро снизился на 0,35%, или 0,0118 и стоит 3,3214 рубля.
Российский рубль после торгов прибавил 0,53%, или 0,0198. За 100 российских рублей нужно будет отдать 3,1830 белорусского рубля.
Китайский юань стал дешевле на 0,3%, или 0,0140. За 10 китайских юаней необходимо будет отдать 4,1635 белорусского рубля.
