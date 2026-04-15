Путин назвал причины снижения ВВП России с начала года

Среди причин снижения ВВП России в начале года — календарные и погодные факторы, сообщил президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам, передает «РИА Новости».
Президент пояснил, что «в январе текущего года на два дня рабочих было меньше, чем в прошлом году». В феврале, по его словам, на один рабочий день было меньше. «Это, конечно, объективные обстоятельства, но очевидно, что далеко не только они определяют деловую, инвестиционную активность в стране», — добавил Путин.
Путин отметил, что статистические данные показывают снижение экономической динамики в России уже два месяца подряд, и за январь—февраль ВВП сократился на 1,8%.
По словам Путина, работа должна быть нацелена на конкретные меры для стимулирования роста экономики, а также поиск решения для преодоления «ожидаемых тенденций». Президент отметил важность сбалансированности бюджета, его устойчивости и нацеленности на развитие даже в условиях «резких колебаний и конъюнктуры на внешних рынках».
В конце марта на совещании по экономическим вопросам президент заявил, что снижение ВВП в январе на 2,1% в годовом выражении не было неожиданным. Тогда Путин подчеркнул, что необходимо «вернуться на траекторию устойчивого экономического роста» — с замедлением инфляции и сохранением стабильности на рынке труда. Президент отметил, что цель непростая, но к этому результату надо стремиться.
В начале апреля Минэкономрзавития в своем обзоре подсчитало, что ВВП в феврале снизился на 1,5%, по сравнению с январем снижение замедлилось. Тогда министерство также связало снижение с календарным фактором.
Путин в декабре 2025 года называл снижение темпов роста экономики сознательным шагом властей в борьбе с инфляцией, «платой за сохранение качества экономики и макроэкономических показателей». По его словам, рост ВВП составляет 1%, при этом общий рост экономики за последние три года — 9,7%.
