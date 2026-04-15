Путин заявил о снижении динамики обрабатывающей промышленности

Динамика обрабатывающей отрасли и промышленного производства ушла в минусовые показатели, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.
Он отметил, что статистические данные показывают снижение экономической динамики в течение двух месяцев подряд. Так, за январь и февраль ВВП сократился на 1,8%.
«В минусе оказались обрабатывающие отрасли и промышленное производство в целом, а также такое важное, системно значимое направление, как строительство», — сказал Путин.
По словам президента, на снижение экономической динамики влияют календарные, погодные и сезонные факторы.
«В январе текущего года на два дня рабочих было меньше, чем в прошлом году, в феврале — на один рабочий день меньше. Это, конечно, объективные обстоятельства, но очевидно, что далеко не только они определяют деловую, инвестиционную активность в стране», — пояснил глава государства.
По данным Минэкономразвития, в январе ВВП России снизился на 2,1%, а в феврале — на 1,5%. По словам Путина, падение ВВП страны в январе и снижение промышленного производства не стали сюрпризом для властей. Он заявил, что нужно вернуть экономику на траекторию устойчивого роста при низкой инфляции и стабильной занятости.
