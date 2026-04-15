Беларусь потратила 7 млн долларов на закупку консервированных огурцов из России

Беларусь потратила 7 миллионов долларов на закупку консервированных огурцов из России. Подробности приводит телеграм-канал Федерального центра развития экспорта продукции агропромышленного комплекса РФ.
По оценкам экспертов, Российская Федерация в 2025 экспортировала более 11,6 тысячи тонн консервированных огурцов и обновила исторический рекорд. Сумма оказалась более 16 миллионов долларов.
Больше всего российских консервированных огурцов закупила Беларусь, потратив более 7 млн долларов. Второе место занимает Казахстан — более 5 млн долларов. Замыкают тройку Китай и Кыргызстан — более 600 000 долларов. Далее идет Израиль — около 400 000 долларов.