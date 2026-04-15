Путин поручил представить идеи для возобновления роста экономики России

Ранее в ходе совещания по экономическим вопросам Владимир Путин сообщил, что среди причин снижения ВВП России в начале года календарные и погодные факторы. Президент пояснил, что «в январе текущего года на два дня рабочих было меньше, чем в прошлом году». В феврале, по его словам, на один рабочий день было меньше.