Путин поручил представить идеи для возобновления роста экономики России

Источник: РБК

Президент России Владимир Путин поручил представить предложения для возобновления экономического роста страны и поддержки бизнеса, сообщается на сайте Кремля.

«Жду предложений по дополнительным мерам, направленным на возобновление роста отечественной экономики, на поддержку деловых инициатив, на улучшение структуры занятости в пользу отраслей с более эффективными рабочими местами, где формируется высокая добавленная стоимость», — отметил Путин на совещании по экономическим вопросам.

Кроме того, президент России обратил внимание на расхождение между ожидаемой и реальной динамикой макроэкономических показателей. В связи с этим он потребовал представить развернутые доклады о текущей ситуации в экономике с анализом причин, по которым фактические результаты уступают как оценкам экспертного сообщества, так и прогнозам самого правительства и Банка России.

Ранее в ходе совещания по экономическим вопросам Владимир Путин сообщил, что среди причин снижения ВВП России в начале года календарные и погодные факторы. Президент пояснил, что «в январе текущего года на два дня рабочих было меньше, чем в прошлом году». В феврале, по его словам, на один рабочий день было меньше.

«Это, конечно, объективные обстоятельства, но очевидно, что далеко не только они определяют деловую, инвестиционную активность в стране», — добавил Путин.

Оставайтесь на связи с РБК в Max.