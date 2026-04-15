Технологии «умного города» из Перми представили на бизнес-миссии в Таиланде

Пермская компания продемонстрировала разработки для цифровизации городской среды.

Источник: Комсомольская правда

Пермский производитель «INSYTE Electronics» успешно презентовал решения для «умных городов» на международной бизнес-миссии в Бангкоке в марте, рассказали в пресс-службе Правительства Пермского края. Мероприятие организовал Российский экспортный центр как часть программы по развитию сотрудничества с государствами Юго-Восточной Азии.

В миссии участвовали российские компании из сфер электроники, энергетики, IT, городской инфраструктуры и безопасности. За два дня участники представили свои разработки и провели переговоры с иностранными партнерами и потенциальными заказчиками.

Компания из Перми с 25-летней историей представила в Бангкоке два проекта. Первый — система автоматизации «Умный дом INSYTE», которая подходит как для квартир, так и для промышленных зданий, а также помогает централизовать управление оборудованием, снижать расходы и повышать энергоэффективность.

Второй проект — система для мониторинга энергоресурсов, которая собирает данные с разных зданий и элементов инфраструктуры, объединяет показания счетчиков и отображает аналитику на панелях. Тайские партнеры проявили интерес к разработкам из-за их функциональности, доступной стоимости и долговечности: гарантия на оборудование — 10 лет, а срок службы может достигать 20 лет.

В результате пять компаний подтвердили готовность к долгосрочному партнерству и продвижению решений пермского производителя. Еще четыре потенциальных партнера изучают возможность внедрения технологий в текущие проекты.