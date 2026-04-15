Sky TG24: Италия больше всех в Европе пострадает из-за кризиса вокруг Ирана

Sky TG24 указывает, что на газ в Италии приходится 35,1% от всей потребности страны в энергоносителях. Это больше, чем в Венгрии, Нидерландах и Ирландии, являющихся крупнейшими в Европе импортерами газа. При этом один из основных поставщиков газа в Европу — Катар, экспортировавший в Италию более половины объема от всех поставок в ЕС, — приостановил свое производство. Кроме того, в Италии прогнозируются наименьшие темпы экономического роста в текущем году, указывает телеканал: они не превысят 0,5% при 0,6% в Словакии, 0,7% в Румынии, 0,8% в Германии и Великобритании.