Sky TG24: Италия больше всех в Европе пострадает из-за кризиса вокруг Ирана

Так, согласно прогнозам, которые приводит канал, в Италии из-за проблем с судоходством в Ормузском проливе цены дополнительно вырастут на 1,1%, что больше, чем во всей еврозоне (0,6%), и в Германии (0,5%), Великобритании (0,5%) и Франции (0,4%) в частности.
Sky TG24 указывает, что на газ в Италии приходится 35,1% от всей потребности страны в энергоносителях. Это больше, чем в Венгрии, Нидерландах и Ирландии, являющихся крупнейшими в Европе импортерами газа. При этом один из основных поставщиков газа в Европу — Катар, экспортировавший в Италию более половины объема от всех поставок в ЕС, — приостановил свое производство. Кроме того, в Италии прогнозируются наименьшие темпы экономического роста в текущем году, указывает телеканал: они не превысят 0,5% при 0,6% в Словакии, 0,7% в Румынии, 0,8% в Германии и Великобритании.
При этом 79% итальянцев негативно относятся к действиям американской администрации в Иране. Как следует из приводимого каналом опроса общественного мнения YouTrend, среди сторонников оппозиционных партий показатель негативного отношения достигает 98%. При этом почти половина опрошенных (47%) считают, что итальянское правительство должно было бы осудить атаку на Иран со стороны США и Израиля. Опрос был проведен
11 апреля Иран и США провели несколько раундов переговоров в Исламабаде с целью мирного урегулирования после начатой США и Израилем 28 февраля военной операции против Ирана. Как позднее сообщили в Тегеране и в Вашингтоне, сторонам не удалось достичь соглашения по вопросу долгосрочного урегулирования конфликта из-за ряда противоречий. Детали возможного нового раунда переговоров остаются неизвестными.
Президент США Дональд Трамп объявил 7 апреля о двухнедельном обоюдном прекращении огня с Ираном. Глава американской администрации заявил, что решение было принято при готовности Ирана открыть Ормузский пролив. В Тегеране в свою очередь согласились прекратить «оборонительные атаки», если по исламской республике не будут наноситься удары. На данный момент ВМС США пытаются блокировать Ормузский пролив.