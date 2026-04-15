ЕК назвала сценарий с «длительным шоком» из-за энергокризиса

Предупреждение было озвучено на закрытой встрече. ЕК назвала два сценария развития событий:
Первый вариант предусматривает, что прекращение огня продолжает действовать, США снимают блокаду портов в Ормузском проливе, а поставки нефти и газа в течение нескольких месяцев полностью возобновляются, что приводит к снижению цен на топливо. Стоимость дизельного топлива и авиатоплива спадет к концу лета, но мировой рынок СПГ останется кризисным до 2030 года из-за повреждений катарской инфраструктуры;
Если же конфликт продолжится, энергетические рынки столкнутся с длительным «шоком поставок» и экстремальными скачками цен, что окажет негативное воздействие на цепочки поставок в отрасли. Перебои поставок все чаще будут приводить к «уничтожению спроса» предупредила Еврокомиссия. В этом сценарии Европе будет сложно заполнить газохранилища к зиме, возможны и локальные перебои с авиатопливом, отмечают дипломаты.
Агентство уточнило, что зависимость Европы от импорта нефти и газа сделала ее уязвимой к росту мировых цен, несмотря на поставщиков вроде США и Норвегии. Еврокомиссия разрабатывает меры для смягчения энергокризиса: снижение налогов на электроэнергию и ускорение внедрения «зеленых» технологий для сокращения зависимости от ископаемого топлива, отмечает Reuters.
Материал дополняется.