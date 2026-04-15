МВФ снизил прогноз роста госдолга России

По итогам 2026 года госдолг России составит 19,1% ВВП, следует из доклада Международного валютного фонда (МВФ).

Источник: РБК

Согласно прогнозу, в последующие годы этот показатель ежегодно будет увеличиваться: в 2027 году — до 21,2% ВВП, в 2028-м — 23,6% ВВП, в 2029-м — 25,4% ВВП, в 2030-м — 27,2% ВВП. В 2031 году показатель составит 29,1% ВВП.

В октябрьском докладе МФВ говорилось, что по итогам текущего года госдолг России достигнет 24,8% ВВП, в 2027 году — 26,6% ВВП, в 2028 году — 28,7% ВВП, в 2029 году — 30,7% ВВП.

Материал дополняется.