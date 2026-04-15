Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин потребовал объяснить отставание экономики от прогнозов

Макроэкономическая динамика расходится с прогнозами ЦБ и правительства, обратил внимание Путин. Он заявил, что ожидает детальных отчетов о причинах расхождения.

Источник: РБК

Президент России Владимир Путин потребовал от правительства и Центробанка объяснить причины отставания макроэкономических показателей от ожиданий. Об этом он заявил на совещании по экономическим вопросам. Вступительное слово главы государства опубликовала пресс-служба Кремля.

Путин констатировал снижение ВВП на 1,8% в первые два месяца года и обратил внимание, что обрабатывающие отрасли, промышленное производство и строительство «оказались в минусе».

«Рассчитываю сегодня услышать подробные доклады о текущей ситуации в экономике, о том, почему траектория макропоказателей пока находится ниже ожиданий. Причем ниже ожиданий не только экспертов, аналитиков, но и прогнозов самого правительства, а также Центрального банка России», — сказал президент.

Путин упомянул, что в качестве причин спада эксперты называют «календарные, погодные, так называемые сезонные факторы». К примеру, в этом январе было на два рабочих дня меньше, чем годом ранее, в феврале — на один рабочий день меньше.

«Это, конечно, объективные обстоятельства, но очевидно, что далеко не только они определяют деловую, инвестиционную активность в стране», — указал президент.

Кроме того, Путин попросил участников заседания представить предложения по дополнительным мерам возобновления роста экономики, поддержки деловых инициатив и улучшения структуры занятости. Президент отдельно остановился на бюджетном вопросе.

«Мы с вами не раз отмечали, насколько важно выдерживать курс на сбалансированность бюджета, сохранять его устойчивость, нацеленность на развитие, в том числе в условиях резких колебаний конъюнктуры на внешних рынках», — отметил он.

1 апреля Минэкономразвития опубликовало обзор экономики, согласно которому ВВП России в феврале снизился на 1,5% в годовом выражении. 4 марта министерство сообщило, что ВВП снизился на 2,1% в январе. Путин заявил, что январский спад ВВП не стал неожиданностью.

Центробанк ожидает по итогам первого квартала рост ВВП на 1,6%.

