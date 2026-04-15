Путин заявил, что ждет предложений по возобновлению экономического роста

Президент России Владимир Путин обратил внимание на расхождение между ожидаемой и реальной динамикой макроэкономических показателей и потребовал представить развернутые доклады о текущей ситуации в экономике станы, сообщается на сайте Кремля.

Источник: РБК

«Рассчитываю сегодня услышать подробные доклады о текущей ситуации в экономике, о том, почему траектория макропоказателей пока находится ниже ожиданий. Причем ниже ожиданий не только экспертов, аналитиков, но и прогнозов самого правительства, а также Центрального банка России», — отметил Путин на совещании по экономическим вопросам.

Кроме того, президент России заявил, что ждет конкретных предложений по возобновлению экономического роста страны, поддержке бизнеса и повышению качества занятости.

Ранее в ходе совещания по экономическим вопросам Владимир Путин сообщил, что динамика обрабатывающей отрасли и промышленного производства страны ушла в минусовые показатели. Он отметил, что статистические данные показывают снижение экономической динамики в течение двух месяцев подряд. Так, за январь и февраль ВВП сократился на 1,8%.

