Недельная инфляция в России опустилась до 0%

Инфляция за неделю с 7 по 13 апреля составила 0%, сообщил Росстат.
За неделю до этого, с 31 марта по 6 апреля, инфляция составляла 0,19%. Рост цен с начала месяца составил 0,17%, с начала 2026 года — 3,15%.
Годовая инфляция замедлилась до 5,77% (в конце марта — 5,86%) при отсчете от недельной динамики по методике ЦБ. При определении из среднесуточных данных за прошлый апрель — 5,86% по методике Минэкономразвития.
Часть продуктов питания уменьшились в цене. За неделю огурцы подешевели на 1,3%, лук — на 0,8%, бананы и яблоки — на 0,3%. Официальный прогноз ЦБ России по инфляции на 2026 год составляет 4,5−5,5%.
Официальные данные Росстата об инфляции в то же время могут не совпадать с реальными ощущениями граждан, поскольку усредненный показатель не отражает структуру потребления конкретного человека, объяснила ранее профессор МГУ Наталья Зубаревич. По ее словам, Росстат измеряет недельный рост цен по корзине из 300 товаров и услуг, где на еду приходится около 35%. По оценке экономиста, инфляция действительно активно снижается.
Тем не менее инфляционные ожидания населения в марте 2026 года выросли на 0,3 п.п. — до 13,4%. Показатель вернулся к росту после снижения в феврале и находится на уровне мая 2025 года.
В Центробанке, в свою очередь, ожидают, что устойчивая инфляция вернется к целевому показателю 4% во втором полугодии 2026 года. Директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Андрей Ганган в эфире Радио РБК отмечал, что разовый всплеск инфляции в октябре из-за индексации тарифов ЖКХ уже учтен в прогнозе.
