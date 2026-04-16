В Самаре ввели в эксплуатацию долгожданный ЖК на 3-й Просеке

В Октябрьском районе Самары 15 апреля ввели в эксплуатацию долгожданный жилой комплекс. Речь идет о ЖК «Культура», который расположен на 3-й Просеке. Ранее самарцы возмущались, почему достроенный комплекс никак не могут ввести. В минстрое Самарской области тогда ответили, что комплект документов был неполным.