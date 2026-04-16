Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре ввели в эксплуатацию долгожданный ЖК на 3-й Просеке

ЖК «Культура» в Самаре получил разрешение на ввод.

Источник: минстрой Самарской области

В Октябрьском районе Самары 15 апреля ввели в эксплуатацию долгожданный жилой комплекс. Речь идет о ЖК «Культура», который расположен на 3-й Просеке. Ранее самарцы возмущались, почему достроенный комплекс никак не могут ввести. В минстрое Самарской области тогда ответили, что комплект документов был неполным.

«Ситуация находилась на контроле министерства до полного устранения всех замечаний», — прокомментировала пресс-служба ведомства.

Полный пакет документов был собран, застройщик подтвердил выполнение всех обязательств. После чего в ЖК прошли все необходимые проверки. Теперь он готов к проживанию и соответствует требованиям безопасности.