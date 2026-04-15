Росстат: инфляция в России с 7 по 13 апреля опустилась до нуля

В России в период с 7 по 13 апреля зафиксирован нулевой рост инфляции. Об этом сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
Отмечается, что индекс потребительских цен с начала апреля вырос на 0,17%, а с начала года — на 3,15%. При этом, по данным Росстата, инфляция в России в годовом выражении составила 5,78%.
За период с 7 по 13 апреля в России возросли цены на некоторую продукцию — на 0,8% повысилась стоимость сахара, на 0,5% на гречневую крупу. Также на 0,2% возросла цена на замороженную рыбу и баранину. При этом зафиксировано снижение цен на плодоовощную продукцию, включая огурцы, лук, бананы и яблоки.
Ранее KP.RU сообщал, что в России ускорилась годовая инфляция, поднявшись до 5,95% за период с 31 марта по 6 апреля. Инфляция за эту же неделю составила 0,19%.