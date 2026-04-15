Росстат: инфляция в России с 7 по 13 апреля опустилась до нуля

За период с 7 по 13 апреля в России возросли цены на некоторую продукцию — на 0,8% повысилась стоимость сахара, на 0,5% на гречневую крупу. Также на 0,2% возросла цена на замороженную рыбу и баранину. При этом зафиксировано снижение цен на плодоовощную продукцию, включая огурцы, лук, бананы и яблоки.