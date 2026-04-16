Как страхование в Казахстане изменится в ближайшие годы — и что это значит для вас

Страхование: От классического продукта к технологичному сервису
Из классического финансового продукта страхование постепенно превращается в технологичный сервис — быстрый, гибкий и встроенный в повседневную жизнь. В прошлом страховка была «на всякий случай», но сегодня она становится частью цифровой экосистемы, незаметной, но постоянно работающей в фоне.
От страховой компании к IT-платформе
Опыт компании Freedom Insurance показывает, что цифровизация — это уже не тренд, а необходимость. Изначально компания делала ставку не на офисы и агентскую сеть, а на технологии, данные и клиентский опыт.
Азамат Керимбаев, председатель правления АО «СК Freedom Insurance», рассказал: > «Мы поставили цель построить цифровую страховую компанию. Под брендом Freedom мы не просто выросли, а сформировали новую модель страхования, которая реагирует быстрее, стала прозрачнее и проще для клиента».
Результатом стало отказ от классической инфраструктуры и создание масштабируемых IT-платформ.
Маркетплейс страхования: один экран — все продукты
Следующий шаг — запуск страхового маркетплейса внутри SuperApp, где клиент сможет выбрать продукт любой страховой компании в одном окне.
Керимбаев отметил: > «Мы работаем над тем, чтобы в SuperApp клиент смог выбрать продукт любой страховой компании, оформить полис онлайн и пройти путь от покупки до урегулирования в цифровом формате. Страхование становится частью экосистемного подхода, важной частью конечного сервиса и результата».
Фактически рынок движется к новой логике: не «продать полис», а «дать лучший сервис».
Аграрный рынок: огромный потенциал
Одним из ключевых направлений роста компания видит агрострахование. Рынок практически пуст: застраховано всего около 2% фермеров при объеме рынка около 160 млрд тенге.
Эксперт объяснил: > «Агрострахование — это не просто защита от рисков, а инструмент доступа к финансированию. Мы предлагаем рассматривать его как способ гарантирования возврата средств для банков, микрофинансовых организаций и других товариществ».
Страхование может стать связующим звеном между фермерами и финансированием.
Экспорт технологий и конкуренция с глобальными игроками
Цифровая модель открывает возможность выхода на международные рынки. Freedom Insurance уже рассматривает экспорт решений в Центральную Азию в ближайшие пять лет.
Эксперт отметил: > «Наша экспертиза и возможности по работе со спутниковыми данными, изображениями и искусственным интеллектом позволят конкурировать с международными инструментами и перестраховочными организациями. Мы будем укреплять экосистемный эффект, интегрируя страхование в продукты приложения».
Страхование как невидимый сервис
Будущее страхования — это встроенная функция, работающая в фоне. Вы не думаете о страховке, она уже есть в вашем сервисе.
Что дальше
Компания обозначила три ключевых направления развития:
Дальнейшая цифровизация и масштабирование технологий.
Развитие travel-страхования и корпоративных продуктов.
Усиление интеграции внутри экосистемы.
Новый рынок, новые правила
Страхование перестает быть отдельной индустрией, становясь частью цифровой среды. В новой реальности выигрывает тот, кто лучше решает задачи клиента.