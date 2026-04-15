Индия впервые за год начала закупки российского газа

Индия впервые за год начала закупки российского СПГ. Газ с завода «Портовая» направляется в страну на фоне кризиса.

Источник: Аргументы и факты

Индия впервые за последний год возобновила закупки российского сжиженного природного газа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные судоходной компании LSEG.

По информации источника, груз СПГ с российского завода «Портовая» на Балтийском море направляется в Индию. Предприятие находится под санкциями США.

Данные о перемещении танкера подтверждают, что поставка уже осуществляется. Другие детали сделки, включая объемы и стоимость, не раскрываются.

Возобновление закупок происходит на фоне нестабильной ситуации на мировом энергетическом рынке и перебоев поставок из ряда регионов.

Ранее сообщалось, что ряд стран, прежде ограничивавших сотрудничество с Россией, начали пересматривать свою политику в сфере энергоресурсов. В частности, о возвращении к закупкам ранее сообщали Япония и Южная Корея.

В Кремле подчеркивают, что Россия продолжает выполнять обязательства перед партнерами. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, страна остается надежным поставщиком энергоресурсов.

