Индия впервые за последний год возобновила закупки российского сжиженного природного газа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные судоходной компании LSEG.
По информации источника, груз СПГ с российского завода «Портовая» на Балтийском море направляется в Индию. Предприятие находится под санкциями США.
Данные о перемещении танкера подтверждают, что поставка уже осуществляется. Другие детали сделки, включая объемы и стоимость, не раскрываются.
Возобновление закупок происходит на фоне нестабильной ситуации на мировом энергетическом рынке и перебоев поставок из ряда регионов.
Ранее сообщалось, что ряд стран, прежде ограничивавших сотрудничество с Россией, начали пересматривать свою политику в сфере энергоресурсов. В частности, о возвращении к закупкам ранее сообщали Япония и Южная Корея.
В Кремле подчеркивают, что Россия продолжает выполнять обязательства перед партнерами. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, страна остается надежным поставщиком энергоресурсов.