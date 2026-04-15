Финансист спрогнозировал снижение ключевой ставки к концу апреля

Центробанк, вероятнее всего, снизит ключевую ставку уже в апреле, таким мнением поделился в беседе с изданием «РИАМО» специалист в сфере финансов Максим Тимошенко.
— Наиболее вероятным сценарием на текущий момент выглядит снижение ключевой ставки на ближайшем апрельском заседании на 0,5 процентного пункта до 14,5%, — считает эксперт.
Собеседник издания уточнил, что снижение будет продолжаться постепенно на фоне увеличения бюджетных расходов, которые остаются высокими и показывают тенденцию к росту.
Тем временем RT передал, что спрос на золото растёт на фоне даже временного перемирия на Ближнем Востоке. Специалисты отмечают, что как биржевой актив золото остаётся востребованным и среди мировых, и среди российских трейдеров и инвесторов, которые охотно скупают драгметаллы.