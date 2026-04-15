США ввели новые санкции против нефтяного сектора Ирана

Меры введены против десятков компаний, судов и физических лиц, говорится в заявлении американского Минфина.

ВАШИНГТОН, 15 апреля. /ТАСС/. Министерство финансов США объявило о введении новых санкций против нефтяного сектора Ирана. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

«Министерство финансов будет использовать все доступные инструменты и полномочия, включая вторичные санкции, против тех, кто продолжает поддерживать террористическую деятельность Тегерана», — приводятся слова главы Минфина Скотта Бессента.

Как отмечается в заявлении, санкции введены в отношении более чем двух десятков физических лиц, компаний и судов.

«Все имущество и имущественные интересы указанных выше лиц, находящиеся в Соединенных Штатах или во владении или под контролем лиц, находящихся в США, блокируются», — указывается в пресс-релизе.

