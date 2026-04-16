Нацбанк заметно уменьшил курс доллара и курс евро на 16 апреля

Национальный банк изменил курсы валют на 16 апреля, четверг. Так, курс доллара стал ниже, а курс евро и курс российского рубля стали выше.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на четверг, 16 апреля, Национальный банк определил такие курсы валют: 1 доллар США равен 2,8193 белорусского рубля, 1 евро — 3,3209 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7830 белорусского рубля.
В соотношении с курсами валют, действовавшими в среду, 15 апреля, курс доллара и курс евро были уменьшены, а курс российского рубля стал выше в четверг, 16 апреля.
В денежном выражении курс доллара стал ниже на 0,0112 белрубля, курс евро уменьшился на 0,0162 белрубля, а курс российского рубля вырос на 0,0198 белрубля.
Тем временем в Беларуси один чек на косметику составил более 114 тысяч рублей.