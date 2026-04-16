Т2 назвал сроки запуска своей платежной карты

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Оператор связи Т2 планирует во II или в III квартале запустить собственную платежную карту, сообщили ТАСС в пресс-службе компании. Ее анонсировали полгода назад и сейчас тестируют.
«Сейчас Т2 тестирует карты среди сотрудников компании. Масштабировать решение на всю клиентскую базу мы планируем во II-III квартале 2026 года», — уточнил оператор.
13 апреля компания также подала связанные, вероятно, с этим продуктом, заявки на товарные знаки: Т2 Pay, T2 Card и «Т2 Карта».
Т2 анонсировал свой платежный инструмент на форуме «Финополис» в конце 2025 года. Ранее оператор уточнял, что «все абоненты смогут оплачивать услуги и сервисы» с его помощью и обещал, что техническую реализацию завершат карты в 2026 году.
За техреализацию и запуск карты в контуре мобильного приложения Т2 ответственна финтех компания Paygine, а реализация «клиентского пути» — за оператором, уточняла его директор по развитию финансовых и инновационных сервисов Елизавета Гусева.