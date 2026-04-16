САР на острове Русском: 150 компаний и личный фонд

Российский бизнес продолжает возвращаться на родину из офшоров и недружественных государств, выбирая местом регистрации специальные административные районы (САР). В феврале 2026 года в САР на острове Русском зарегистрирован в порядке редомициляции первый международный личный фонд, до этого практики перевода уже созданных за рубежом некоммерческих структур в Россию не существовало. О том, как сегодня работает САР на острове Русском, как его резиденты участвуют в развитии Приморья и почему инструмент редомициляции (смены юрисдикции компании с сохранением её правовой структуры и идентичности) по-прежнему остается востребованным у бизнеса — в обзорном материале ИА PrimaMedia.
Как устроены САР.
САР созданы в августе 2018 года на островах Русском (Приморский край) и Октябрьском (Калининградская область) для деофшоризации российской экономики и защиты российского бизнеса от санкций. Появление этого преференциального режима позволило вернуть контроль над многими российскими активами обратно в Россию.
«Резидентом САР с получением наименования “международная компания” (МК) может стать иностранное юридическое лицо, являющееся коммерческой корпоративной организацией и принявшее решение об изменении своего личного закона на российскую юрисдикцию. Международные холдинговые компании (МХК) — это такие же международные компании, но обладающие особым правовым статусом, позволяющим получать налоговые льготы», — отмечают в Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), которая является управляющей компанией для преференциальных режимов на Дальнем Востоке и в Арктике.
При этом для получения МХК налоговых преференций они должны исполнить требования к присутствию в Приморском крае: вложить не менее 300 млн рублей в инфраструктуру региона, иметь штат не менее 15 сотрудников, арендовать офисные помещения в САР площадью от 50 кв. м и прочие условия.
Преференциальный режим для развития успешного бизнеса и реализации новых инвестпроектов.
Как сегодня функционирует САР на острове Русском ИА PrimaMedia рассказал директор департамента сопровождения САР КРДВ Павел Шейка.
«Важный момент — САР не является офшором. Это преференциальный режим для холдинговых компаний, призванный конкурировать с иностранными юрисдикциями и защищать отечественный бизнес от санкционного воздействия», — отмечает эксперт.
Специальный административный район на острове Русском активно развивается. В настоящее время уже более 150 компаний осуществили редомициляцию, при этом действующими участниками являются 135 компаний с объемом активов более 5 трлн рублей.
Основные страны, откуда переезжают компании — это Республика Кипр (75% от общего числа резидентов) и Британские Виргинские острова (9%).
В 2025 году КРДВ привлекла в САР 32 новых участника. Планируется, что в 2026 году еще 20−30 компаний станут новыми резидентами.
Среди компаний, переехавших в приморский САР в прошлом году, можно выделить дочерние структуры ПАО «Сибур Холдинг» (одна из крупнейших интегрированных нефтегазохимических компаний России), ПАО «Росинтер Ресторантс» (крупный оператор сети ресторанов) и ПАО «АФК Система» (один из крупнейших многопрофильных холдингов России).
Главная цель САР состоит в том, чтобы вернуть контроль за активами, находящимися в России, в российское правовое поле. Еще более важной задачей является создание условий для развития бизнеса и реализации новых инвестиционных проектов, для выхода компаний на IPO. Для этого КРДВ стремится создать максимально комфортные условия для работы компаний в САР и развития их деятельности.
New инструмент.
В феврале 2026 года в САР был зарегистрирован первый международный личный фонд, который осуществил редомициляцию в Россию из княжества Лихтенштейн.
«До этого момента в России все фонды только создавались “с нуля”, практики перевода уже созданных заграницей некоммерческих организаций и их активов не было. Теперь она есть.
На наш взгляд, личные и наследственные фонды — это перспективная история. В России в последнее время увеличился спрос на создание личных фондов, но мы фиксируем и конкретный интерес на перевод уже существующих семейных фондов из-за границы.
Сейчас ведем работу еще с тремя интересантами, имеющих активы на миллиарды рублей. Так что, можно говорить, что привлечение фондов — это новая веха в развитии САР в Приморье",
— отмечает Павел Шейка.
Фонды существенно отличаются от компаний с точки зрения целей. Личный фонд — специализированная некоммерческая организация, создаваемая физическим лицом для управления своими активами и решения вопросов наследования, а компания — это коммерческая структура, созданная для получения прибыли от конкретной деятельности.
У фондов значительно более высокая конфиденциальность информации о бенефициарах, возможность устанавливать отдельные правила управления и распределения доходов. Для международных фондов в САР также имеются дополнительные права и условия.
Что дает САР региону.
По оперативным данным в 2025 году международные компании — участники САР на острове Русском заплатили более 48 млрд рублей налогов, в том числе порядка 12 млрд рублей в консолидированный бюджет Приморья. Всего же за все время действия САР в Приморье налоговые отчисления международных компаний превысили 80 млрд рублей, которые они заплатили в России, а не в иностранных юрисдикциях.
Участники САР уже создали около 900 рабочих мест и осуществили инвестиции в рамках своих обязательств перед КРДВ на сумму более 15 млрд рублей.
Кроме того, международные компании активно участвуют в жизни региона. В 2025 году два участника САР осуществили добровольные пожертвования в размере 600 млн рублей в бюджет Приморья. Средства были использованы на создание и развитие социальной инфраструктуры региона.
С целью развития бизнес-инфраструктуры на острове Русском компании «Интеррос» и «Финвижн Холдингс» реализуют проекты по созданию многофункциональных офисно-деловых комплексов, которые могут стать визитными карточками острова по аналогии с ДВФУ.
Перспективы развития острова Русский.
Остров Русский — это уникальная территория, на которой сейчас развиваются сразу несколько направлений. Прежде всего это научно-образовательный комплекс, который в перспективе может стать одним из крупнейших центров научного и технологического развития не только на Дальнем Востоке, но и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Минвостокразвития России, КРДВ и правительство Приморского края активно участвуют в создании инфраструктуры инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) «Русский», где биомедицина, биотехнологии, ИТ и морская инженерия развиваются как взаимосвязанные направления в рамках комплексного освоения Мирового океана.
Вторым направлением развития является деловая инфраструктура и бизнес-среда. Это и проведение ежегодного Восточного экономического форума (ВЭФ, 16+) и развитие специального административного района. К примеру, создание Восточной фондового центра в рамках САР является важной задачей по увеличению капитализации территории.
Развитие на острове туристической инфраструктуры — это важная задача развития всего Владивостока как столицы макрорегиона. Наличие уникальной природы в получасе езды от центра города и целого ряда эффективных инструментов господдержки (на острове действуют сразу четыре преференциальных режима) создает необходимые условия для создания туристической инфраструктуры, способной привлекать в Приморье российских и иностранных путешественников и генерировать дополнительный доход для региона.