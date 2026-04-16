От 6% до 0%: в России предлагают ввести дифференцированную ставку по семейной ипотеке

В РФ рассматривают введение дифференцированной ставки по семейной ипотеке. Инициатива позволит более эффективно реализовывать демографическую политику страны. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Аксененко. Он предложил снизить до 0% ставку по ипотеке семьям с четырьмя и более детьми, цитирует его обращение РИА Новости.
Депутат считает, что в РФ следует также установить ставку 2% по ипотеке для семей с тремя детьми. Для родителей двух детей предложено снизить ставку до 4%, с одним — оставить на уровне 6%.
«Прошу рассмотреть предложение о совершенствовании механизма льготного ипотечного кредитования семей с детьми и о нормативном закреплении дифференцированной процентной ставки по программе “Семейная ипотека” в зависимости от количества детей в семьях», — сказано в тексте документа.
В России с 2026 года при выходе на пенсию молодым мамам в декрете будет назначаться больше трудового стажа. За каждого родившегося ребенка теперь начисляют по полтора года.