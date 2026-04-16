От 6% до 0%: в России предлагают ввести дифференцированную ставку по семейной ипотеке

В РФ рассматривают введение дифференцированной ставки по семейной ипотеке. Инициатива позволит более эффективно реализовывать демографическую политику страны. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Аксененко. Он предложил снизить до 0% ставку по ипотеке семьям с четырьмя и более детьми, цитирует его обращение РИА Новости.