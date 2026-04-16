Эксперт Хоменко: новые правила не обяжут россиян платить за переводы по СБП

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Вступающие в силу с мая 2026 года тарифы за операции через СБП не затронут физических лиц, для них переводы останутся бесплатными. Об этом ТАСС сообщила профессор кафедры банковского права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Елена Хоменко.
Советом директоров Банка России в конце марта было принято решение о тарифах на услуги за перевод денежных средств, уплачиваемых клиентами.
«С 1 мая 2026 года будут введены в действие новые тарифы на услуги Банка России в СБП, — сказала Хоменко. — Однако граждан они не коснутся, потому что они не являются клиентами Банка России в силу закона. Граждане являются клиентами банков, а банки — клиентами Банка России».
Юрист пояснила, что изменения коснутся только банков. «Поэтому банки, которые зачисляют пенсию и любые другие денежные средства на счета граждан по поручениям юридических и физических лиц или списывают деньги в пользу других лиц посредством СБП, должны будут оплачивать тарифы за услуги Банка России в новом размере», — отметила она.
Хоменко подчеркнула, что переводы между физическими лицами через СБП, в том числе самому себе, как и прежде, останутся бесплатными. «Также равными нулю для граждан остаются переводы, списание и зачисление с их банковских счетов на счета юридических лиц, индивидуальных предпринимателей», — добавила она, напомнив, что в СБП граждан обслуживают бесплатно в суммах переводов до 1,5 млн рублей.