Эксперты ухудшили прогноз по инфляции и ключевой ставке

Несмотря на повышение прогнозных значений инфляции и ключевой ставки, большинство экспертов сохраняют оптимизм относительно дальнейшего укрепления рубля, сообщает ИА DEITA.RU.
В опросе, проводимом Центральным банком ежегодно среди 28 представителей ведущих банковских структур, исследовательских центров и аналитических агентств, были получены оценки и прогнозы по основным параметрам развития экономики России. Аналитики предоставили свои мнения в период с 10 по 14 апреля, сформировав медианный прогноз по большинству макроэкономических критериев.
По результатам этого опроса, прогноз по годовой инфляции на конец 2026 года был повышен до 5,5%, что чуть выше ранее предсказываемых 5,3% на март 2025 года. Аналогично, средний прогноз по инфляции за текущий год увеличился до 5,6% с ранее ожидаемых 5,3%. Эта динамика свидетельствует о том, что эксперты считают возможным более сильное ценовое давление в ближайшие годы.
Что касается ключевой ставки, то на 2026 год аналитики оценили её средний уровень в 14,1%, что чуть выше мартовского прогноза — 14,0%. При этом прогноз по ВВП остался без изменений: ожидается, что в 2026 году экономика страны вырастет на 1,0%. Незначительное снижение зафиксировано в прогнозе уровня безработицы на текущий год — 2,3% против 2,4% в предыдущем предсказании. Также увеличился ожидаемый рост номинальной заработной платы — с 8,0% до 9,0% в годовом выражении.
Особое внимание уделяется курсовым ожиданиям. В отличие от предыдущего прогноза, где тех же аналитиков интересовал курс доллара на уровне 84,0 рубля к окончанию 2026 года, текущий прогноз предполагает его снижение до 81,2 рубля. В то же время в более отдаленной перспективе, на 2027 и 2028 годы, эксперты ожидают существенного ослабления рубля по отношению к доллару: до 89,0 рублей и 96,3 рублей соответственно.