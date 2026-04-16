В РФ намерены усовершенствовать систему оплаты труда медработникам: как будет выглядеть оклад

В РФ намерены устанавливать оклады работникам сферы здравоохранения в размере 50% от суммы зарплаты. Такую рекомендацию дало правительство. Это позволит усовершенствовать систему оплаты труда медработникам, пишет РИА Новости со ссылкой на документ.
Доля оклада в структуре дохода, по утверждению правительства, должна составлять не менее 50% без учета компенсационных выплат. Уровень зарплаты при этом рекомендуется сохранить на уровне не ниже прошлогоднего дохода.
Помимо прочего, для работников сферы здравоохранения, трудящихся во вредных или опасных условиях, повышение зарплаты должно производиться минимум на 4% от размера оклада. В этом случае учитывается оклад, установленный для работы медработника в нормальных условиях труда.
В России зарплата медперсонала формируется из четырех составляющих. В их числе оклад, стимулирующие выплаты, компенсационные надбавки и региональные коэффициенты. Существует также социальная выплата для работающих в небольших населенных пунктах врачей.