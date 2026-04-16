Аналитики сообщили о росте трат россиян на новые автомобили

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Расходы россиян на новые легковые автомобили в марте выросли в 1,5 раза в годовом выражении и на треть к февралю, составив 370 млрд рублей. Об этом сообщается в совместном исследовании компании «Газпромбанк автолизинг» и аналитического агентства «Автостат» (материалы есть в распоряжении ТАСС).
Согласно результатам исследования, в начале весны жители нашей страны потратили на покупку новых машин 369,2 млрд рублей. Это в 1,5 раза больше, чем год назад (в марте 2025-го — 247,8 млрд рублей), и на 31,5% больше, чем месяцем ранее (в феврале — 280,8 млрд рублей). При этом финансовая емкость рынка в первом квартале составила 931,7 млрд рублей, что на 21,5% больше, чем за три месяца 2025 года.
Сильнее всего выросли затраты на покупку «европейцев». В марте россияне потратили на них 66 млрд рублей — на 53,6% больше, чем в феврале. Затраты на покупку китайских машин за месяц увеличились на 32,4%, до 159,5 млрд рублей, российских — на 29,7%, до 82 млрд рублей, японских — на 15,7%, до 37,8 млрд рублей, американских — на 12,8%, до 4,9 млрд рублей, а автомобилей из Республики Кореи — на 9,4%, до 5,4 млрд рублей.
Лидерство в структуре финансовой емкости сохраняют «китайцы» с долей 43,2%. Месяцем ранее она была чуть меньше (42,9%). Также этот показатель вырос у европейских марок — с 15,3% (в феврале) до 17,9% (в марте). У остальных брендов доля в структуре затрат за месяц сократилась: у отечественных — с 22,5% до 22,2%, у японских — с 11,6% до 10,2%, у автомобилей из Республики Корея — с 1,8% до 1,5%, у американских — с 1,6% до 1,3%.
Что касается объемов реализации, то в начале весны тоже лидируют китайские марки (42,7 тыс. шт.), от которых немного отстают российские (41 тыс. шт.). Показатели других брендов заметно им уступают, а 5-тысячную отметку в марте удалось преодолеть «европейцам» (6,9 тыс. шт.) и «японцам» (6,8 тыс. шт.).
«В марте 2026 года было реализовано 104,3 тыс. новых легковых машин, что является наилучшим результатом за последние три месяца. Помимо ранней весны, активизировавшей покупательскую активность, также стоит отметить отложенный спрос, снижение ставок по вкладам, выход большого количества новинок на рынок и привлекательные программы поддержек от производителей. Все это вкупе способствовало всплеску продаж. Еще один немаловажный фактор: март — это конец квартала, когда дилеры по традиции стараются выполнить планы по продажам для получения бонусов от производителей», — отметил директор департамента продаж компании «Газпромбанк автолизинг» Николай Фомин.