Китайский ресторан «Орион» в Иркутске закрывается после 15 лет работы

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске на улице Свердлова китайский ресторан «Орион» объявил о закрытии. Заведение проработало около 15 лет. Последний день — 19 апреля.

— Мы закрываемся. Наша история подошла к завершению. Во всяком случае, эта глава. Мы благодарим наших любимых гостей за преданную дружбу, радостные события, которые вы делили с нами. Пока мы не знаем, вернемся ли мы в другом формате, — говорится в сообщении ресторана в социальных сетях.

«Орион» стал седьмым заведением в Иркутске, объявившим о закрытии в апреле 2026. Как сообщала КП-Иркутск, ранее прекратить работу решили рестораны «Русский» и «Гриль Хаус», K-pop-кафе Chicko, бары «Винотека» и Show must go on, а также легендарная кондитерская «Вернисаж» после 66 лет работы.