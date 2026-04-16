МВФ признал Россию четвёртой экономикой мира после 2025 года

Россия осталась четвёртой экономикой мира по итогам 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

Россия по итогам 2025 года сохранила позицию четвёртой экономики мира. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на данные Международного валютного фонда.

Сообщается, что первое место в топ мировых экономик занимает Китай с показателем в 41,2 триллиона долларов рассчитанного по показателю покупательной способности ВВП. На втором месте США с 30,8 триллиона и Индия с 17,3 триллиона. У Российской Федерации, находящейся на четвёртом месте, этот показатель составляет 7,26 триллиона долларов.

Далее в рейтинге идут Япония, ФРГ, Индонезия, Бразилия, Франция и Великобритания.

В то же время президент Владимир Путин на совещании с правительством заявил что экономическая ситуация в России хуже, чем прогнозировали Минэкономики и Центробанк.

Он отметил, что правительство Российской Федерации подготовило меры по поддержанию стабильности бюджета.

При этом МВФ повысил прогноз роста ВВП России в 2026 году до 1,1% (на 0,3 п. п.). Об этом говорится в очередном докладе организации о перспективах развития мировой экономики, опубликованном в Вашингтоне.

