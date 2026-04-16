МВФ признал Россию четвёртой экономикой мира после 2025 года

Сообщается, что первое место в топ мировых экономик занимает Китай с показателем в 41,2 триллиона долларов рассчитанного по показателю покупательной способности ВВП. На втором месте США с 30,8 триллиона и Индия с 17,3 триллиона. У Российской Федерации, находящейся на четвёртом месте, этот показатель составляет 7,26 триллиона долларов.