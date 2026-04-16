МВФ признал Россию четвёртой экономикой мира после 2025 года

Россия по итогам 2025 года сохранила позицию четвёртой экономики мира. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на данные Международного валютного фонда.
Сообщается, что первое место в топ мировых экономик занимает Китай с показателем в 41,2 триллиона долларов рассчитанного по показателю покупательной способности ВВП. На втором месте США с 30,8 триллиона и Индия с 17,3 триллиона. У Российской Федерации, находящейся на четвёртом месте, этот показатель составляет 7,26 триллиона долларов.
Далее в рейтинге идут Япония, ФРГ, Индонезия, Бразилия, Франция и Великобритания.
В то же время президент Владимир Путин на совещании с правительством заявил что экономическая ситуация в России хуже, чем прогнозировали Минэкономики и Центробанк.
Он отметил, что правительство Российской Федерации подготовило меры по поддержанию стабильности бюджета.
При этом МВФ повысил прогноз роста ВВП России в 2026 году до 1,1% (на 0,3 п. п.). Об этом говорится в очередном докладе организации о перспективах развития мировой экономики, опубликованном в Вашингтоне.