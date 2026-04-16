Работникам сферы здравоохранения рассказали о новой системе назначения окладов: что решило правительство РФ

Медработники в РФ столкнутся с новой системой назначения окладов. Правительство рекомендовало изменить подход. В России будут устанавливать оклады работникам сферы здравоохранения в размере 50% от суммы зарплаты. Такое решение принято правительством при участии работодателей и профсоюзов, пишет РИА Новости со ссылкой на документы.
Как уточняется, доля оклада медработника в общей структуре дохода должна составлять не менее 50% без учета иных компенсационных выплат. Таким образом правительство намерено усовершенствовать систему оплаты труда сотрудникам медицинских учреждений.
В документах подчеркивается, что доход при всех условиях должен сохраняться на уровне не ниже прошлогодних зарплат специалистов. Даны также отдельные рекомендации для работающего в опасных и вредных условиях труда персонала. В отношении таких специалистов сферы здравоохранения повышение зарплаты должно производиться минимум на 4% от размера установленного для работы в нормальных условиях труда оклада.
Российское правительство считает, что соответствующие рекомендации позволят сохранить кадровый потенциал в стране. Они также направлены на повышение престижности работы в сфере здравоохранения и снижение дифференциации оплаты труда внутри регионов.
Кроме того, в РФ утвердили новые правила оформления и расчёта больничных листов. Процедура стала проще для граждан. Теперь находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком родители смогут сохранить право на пособие. Оформление и расчет больничных листов возможны даже в случае, если в указанный период они работают у другого работодателя. Изменение даёт возможность совмещать декрет с дополнительным заработком без потери выплат.
Между тем россияне массово приобретают антидепрессанты и нейролептики. Врачи-специалисты активно назначают соответствующие препараты. За первые месяцы года объем продаж антидепрессантов вырос на 22%. Эта тенденция сохраняется уже второй год. Психиатр Игорь Лазарев отметил, что гастроэнтерологи, неврологи и терапевты стали существенно чаще назначать антидепрессанты при приемах. Однако не всегда это обоснованно.