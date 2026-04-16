Работникам сферы здравоохранения рассказали о новой системе назначения окладов: что решило правительство РФ

Кроме того, в РФ утвердили новые правила оформления и расчёта больничных листов. Процедура стала проще для граждан. Теперь находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком родители смогут сохранить право на пособие. Оформление и расчет больничных листов возможны даже в случае, если в указанный период они работают у другого работодателя. Изменение даёт возможность совмещать декрет с дополнительным заработком без потери выплат.