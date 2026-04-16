Путин потребовал объяснить спад — экономика ушла ниже прогнозов

Президент России Владимир Путин на совещании с правительством потребовал объяснить причины отклонения ключевых экономических показателей от прогнозов. Обсуждались результаты начала 2026 года.
По его словам, макропоказатели оказались ниже ожиданий экспертов, а также расчетов правительства и Центрального банка.
ВВП в январе-феврале снизился на 1,8%. Снижение зафиксировано в промышленности и обрабатывающих отраслях, отдельно отмечен спад в строительстве.
Президент указал на влияние календарных и погодных факторов. В феврале было на один рабочий день меньше, чем годом ранее, в январе — на два.
Он подчеркнул, что этими причинами ситуация не ограничивается. На деловую и инвестиционную активность влияют и другие факторы.
Поручено подготовить дополнительные меры для восстановления роста. Речь идет о поддержке деловой активности и изменении структуры занятости.
По данным Минэкономразвития, в феврале ВВП снизился на 1,5% год к году после падения на 2,1% в январе. С учетом сезонности динамика оставалась нулевой.
В 2025 году экономика выросла на 1%, следует из данных Росстата.
Центральный банк отмечал, что экономическая активность в начале 2026 года оказалась слабее ожиданий. Указывался эффект высокой базы конца прошлого года.
Отдельно отмечалось влияние погодных условий и меньшего числа рабочих дней.
Эксперты связывают отклонение показателей не только с календарными факторами. Среди причин называется повышение налоговой нагрузки.
Отмечается, что эффект бюджетных расходов может проявиться во втором полугодии.
Также указывается на распространение замедления на большее число предприятий.
Отложенный спрос рассматривается как фактор возможной поддержки при изменении условий денежно-кредитной политики.
Отмечается, что рост 2023−2024 годов носил экстенсивный характер, что могло повлиять на прогнозы.
Минэкономразвития ранее пересматривало оценки. Прогноз на 2026 год составлял 1,3%, ожидается его снижение.
Участники опроса Банка России ожидают рост экономики на 1% в 2026 году. Прогноз на 2027 год снижен до 1,5%.
Международный валютный фонд оценивает рост экономики России в 2026 году на уровне 1,1%.
По оценкам аналитиков, экономика находится близко к стагнации. В первом квартале темпы роста могут быть около нуля.
Отдельные прогнозы допускают снижение ВВП в первом квартале в диапазоне от минус 1% до минус 1,5%.
Во втором квартале ожидается нулевая динамика.
Отмечается, что увеличение числа рабочих дней может поддержать показатели во втором квартале.
Риск рецессии не прогнозируется.
Дополнительную поддержку могут обеспечить доходы от внешнеэкономической деятельности.
По итогам года динамика ВВП может составить от 0 до 0,5%.
Ряд аналитиков также допускают околонулевые темпы роста в первом квартале.
