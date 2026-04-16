Россия осталась четвертой экономикой мира

В пятёрку крупнейших экономик входит Япония, тогда как Германия располагается ниже. В числе других стран с крупными экономиками называются Индонезия, Бразилия, Франция и Великобритания. В целом мировой ВВП, по оценкам МВФ, достиг порядка 210 триллионов долларов.