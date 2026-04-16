Россия осталась четвертой экономикой мира

Россия по итогам прошлого года стала четвертой экономикой мира по паритету покупательной способности.

Источник: Аргументы и факты

По итогам прошлого года Россия заняла четвёртое место среди крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности. Объём её валового внутреннего продукта превысил отметку в 7 триллионов долларов, достигнув уровня около 7,26 триллиона, что выше показателя предыдущего года.

Сохранение позиции в мировом рейтинге стало возможным на фоне роста экономики. Лидером по-прежнему остаётся Китай, значительно увеличивший объём ВВП, за ним следуют Соединённые Штаты и Индия, которые также демонстрируют высокие показатели.

В пятёрку крупнейших экономик входит Япония, тогда как Германия располагается ниже. В числе других стран с крупными экономиками называются Индонезия, Бразилия, Франция и Великобритания. В целом мировой ВВП, по оценкам МВФ, достиг порядка 210 триллионов долларов.

Ранее сообщалось, что в 2026 году государственный долг Украины достигнет 122,6% от объёма её валового внутреннего продукта. Далее, в 2027 году, этот показатель, как ожидается, увеличится до 137,1%.