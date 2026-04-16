В Омске изъяли из оборота некачественные молочные продукты

В Управлении Роспотребнадзора по Омской области рассказали в среду, 15 апреля 2026 года, о результатах надзорных и профилактических мероприятий в отношении объектов, занятых производством и реализацией молочной продукции, проведенных в 2025 году.

По данным ведомства, в прошлом году специалисты провели 111 контрольных (надзорных) и 921 профилактическое мероприятие.

"Отобрано и исследовано 2 122 пробы молочных продуктов по показателям качества и безопасности, из них 118 проб не соответствует обязательным требованиям.

Изъято из оборота 11 партий недоброкачественных молочных продуктов общим весом 105,17 кг.

Рассмотрено 105 обращений, в т. ч. поступивших из информационного ресурса ГИС МТ «Честный знак» — 97. По итогам рассмотрения обращений хозяйствующим субъектам объявлено 105 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований", — рассказали в омском Роспотребнадзоре.

Отмечается, что виновные лица привлечены к административной ответственности в соответствии с законодательством РФ.