В Омске изъяли из оборота некачественные молочные продукты

По данным ведомства, в прошлом году специалисты провели 111 контрольных (надзорных) и 921 профилактическое мероприятие.
"Отобрано и исследовано 2 122 пробы молочных продуктов по показателям качества и безопасности, из них 118 проб не соответствует обязательным требованиям.
Изъято из оборота 11 партий недоброкачественных молочных продуктов общим весом 105,17 кг.
Рассмотрено 105 обращений,
Отмечается, что виновные лица привлечены к административной ответственности в соответствии с законодательством РФ.