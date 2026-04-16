Змеинку во Владивостоке продолжат застраивать — ППТ в районе Острогорной вынесли на слушания

Глава Владивостока Константин Шестаков подписал постановление № 937 от 15 апреля 2026 года о проведении общественных обсуждений по проекту планировки и межевания территории в районе улицы Острогорной. Сам градостроительный документ пока не опубликован — он появится на официальном сайте мэрии в течение недели после размещения оповещения, пояснили корр. ИА PrimaMedia в администрации города.
«Проект планировки будет опубликован в ближайшие дни. Это постановление о том, чтобы пока провести эти общественные обсуждения. После того как управление градостроительства разместит оповещение, в течение недели будет опубликован и сам проект», — сообщили в мэрии Владивостока.
Согласно тексту постановления, уполномоченным органом по организации общественных обсуждений назначено управление градостроительства администрации Владивостока. Общий срок проведения общественных обсуждений — 23 дня. Отсчет начнется с момента публикации оповещения о старте и завершится днем опубликования заключения о результатах.
Отметим, что в районе Змеинки сейчас активно строятся сразу несколько крупных жилых комплексов. Помимо ЖК «Острогорный», срок сдачи которого намечен на III квартал 2027, здесь также реализуется проект федерального застройщика — ЖК «Гавань» со сроком ввода уже в 2026 году.
Напомним, что территория в районе Змеинки и Острогорной уже не первый год находится в центре земельных споров. В феврале 2026 года арбитражный суд по иску прокуратуры признал недействительным договор аренды участка площадью 3150 кв. м на 2-й Поселковой, 34, который в 2023 году передали ООО «Вымпел» под мебельный цех без торгов в рамках импортозамещения. Участок находится в жилой зоне, производство на нем так и не появилось, и теперь земля должна вернуться городу. Ранее, в 2025 году, управление муниципальной собственности Владивостока проиграло два суда о расторжении договора комплексного освоения территории с ООО «Эко плюс» на 13,5 га в этом же районе. Жители Змеинки продолжают выступать против застройки крупной зеленой зоны микрорайона.