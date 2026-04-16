Змеинку во Владивостоке продолжат застраивать — ППТ в районе Острогорной вынесли на слушания

Напомним, что территория в районе Змеинки и Острогорной уже не первый год находится в центре земельных споров. В феврале 2026 года арбитражный суд по иску прокуратуры признал недействительным договор аренды участка площадью 3150 кв. м на 2-й Поселковой, 34, который в 2023 году передали ООО «Вымпел» под мебельный цех без торгов в рамках импортозамещения. Участок находится в жилой зоне, производство на нем так и не появилось, и теперь земля должна вернуться городу. Ранее, в 2025 году, управление муниципальной собственности Владивостока проиграло два суда о расторжении договора комплексного освоения территории с ООО «Эко плюс» на 13,5 га в этом же районе. Жители Змеинки продолжают выступать против застройки крупной зеленой зоны микрорайона.