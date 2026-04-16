До 10 тысяч рублей разрешат снимать в банкомате без комиссии

Нужно разрешить бесплатное снятие наличных в пределах лимита, например, 10 тысяч рублей, считает вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.
Он отметил, что в современных условиях важно иметь доступ к собственным средствам. Поэтому нужно разрешить россиянам снимать небольшую сумму наличных в любом банкомате без комиссии, предложил Чернышев. По его мнению, лимит можно установить на уровне 10 тысяч рублей.
Парламентарий отметил, что финансовую нагрузку на граждан, а также обеспечит им доступ к деньгам в любой ситуации. Данная мера укрепит доверие граждан к банковской системе России, добавил он.
Соответствующее предложение Борис Чернышев направил на имя председателя Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной, пишет РИА «Новости».