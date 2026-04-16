США закрывают лазейки по нефти — лицензии не продлят

США решили не продлевать разрешения, которые позволяли покупать российскую и иранскую нефть без дополнительных ограничений. Об этом заявил министр финансов страны Скотт Бессент.
Министр энергетики Крис Райт также сказал, что продления этих мер не ожидается.
Разрешение на операции с российской нефтью действовало до 11 апреля. Оно касалось поставок, отправленных до 12 марта. После этой даты его не продлили.
Аналогичное временное разрешение для иранской нефти действует до 19 апреля. Его тоже не планируют продлевать. то означает, что ограничения на российскую нефть снова действуют в полном объеме.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что доходы от нефти немного выросли. По его словам, это увеличение не является ключевым для бюджета и экономики. Российские власти считают западные ограничения неэффективными и нелегитимными.
