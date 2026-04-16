Вице-спикер ГД предложил отменить комиссии за снятие денег — лимит до 10 тысяч

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов выступил с инициативой ввести бесплатное снятие наличных в любых банкоматах России в пределах установленного лимита. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обращение, направленное в Банк России.
Предложение оформлено в письме на имя председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной. В документе говорится о возможности разрешить гражданам снимать средства без комиссии в любом банкомате страны — например, в пределах 10 тысяч рублей.
Инициатива связана с ростом зависимости граждан от цифровых финансовых сервисов. В этих условиях, как следует из обращения, вопрос бесперебойного доступа к собственным средствам становится критически важным.
Парламентарий предлагает внедрить компенсационный механизм межбанковских комиссий. Предполагается, что это позволит реализовать меру без дополнительной нагрузки на клиентов.
По мнению автора инициативы, внедрение такого подхода повысит финансовую доступность в экстренных ситуациях и укрепит доверие к банковской системе.
Читайте также: Единую сеть небрендированных банкоматов с бесплатным доступом хотят создать в РФ.