«Красноярский цемент» подтвердил соответствие системы менеджмента качества требованиям международного стандарта

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В ООО «Красноярский цемент» (дочернее общество АО «ХК “Сибцем”) завершился инспекционный аудит системы менеджмента качества (СМК). Проверка подтвердила полное соответствие бизнес-процессов, выстроенных на заводе, требованиям международного стандарта ISO 9001:2015 (ГОСТ Р ИСО 9001−2015 “Системы менеджмента качества. Требования”).
СМК предприятия оценивала представитель сертификационного органа ООО «ДКС РУС» Ирина Лебедева. Для специалиста этот визит на производство стал вторым: в 2025 году эксперт осуществляла ресертификационный аудит СМК, по его итогам Красноярский цементный завод получил действующий сертификат соответствия.
В ходе инспекционной проверки аудитор проанализировала ключевые аспекты деятельности завода: организацию процессов изготовления и отгрузки готовой продукции, состояние систем планирования и предупреждения рисков, управления персоналом и инфраструктурой, взаимодействия с потребителями. Особое внимание эксперт уделила тем изменениям, которые произошли на предприятии за год. Сотрудники «Красноярского цемента» представили специалисту результаты проекта по энергосбережению, рассказали о пополнении парка спецтехники, улучшении условий труда.
Ирина Лебедева отметила положительную динамику в развитии производства. Несмотря на непростую ситуацию, сложившуюся на строительном рынке региона, предприятие продолжает системную работу по выпуску качественной продукции и повышению операционной эффективности. Бизнес-процессы в ООО «Красноярский цемент» организованы на высоком уровне, а система менеджмента качества является эффективной и результативной, полностью отвечает требованиям стандарта. По итогам аудита полученный в прошлом году сертификат соответствия признан действительным.
«Стабильное функционирование СМК — фундамент нашей работы, особенно в условиях, когда рынок требует максимальной гибкости и надежности. Сегодня потребителю важен не просто объем поставок, а гарантированное качество продукции, строгая предсказуемость отгрузок и достойный уровень сервиса, — подчеркнул управляющий директор ООО “Красноярский цемент” Дмитрий Киреев. — Планируем и в дальнейшем совершенствовать заводскую СМК, которая служит одним из ориентиров при выборе строительного материала для возведения значимых объектов Красноярского края».