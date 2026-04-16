Перевозки контейнеров на Красноярской магистрали составили 45,7 тыс. ДФЭ в I квартале 2026 года

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В январе — марте 2026 года по Красноярской железной дороге во всех видах сообщения перевезено 45,7 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU), что на 26,2% меньше, чем за аналогичный период 2025 года. В том числе во внутреннем сообщении отправлено 12,9 тыс. ДФЭ (-49%), на экспорт — 32,7 тыс. ДФЭ (-10%).

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В январе — марте 2026 года по Красноярской железной дороге во всех видах сообщения перевезено 45,7 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU), что на 26,2% меньше, чем за аналогичный период 2025 года. В том числе во внутреннем сообщении отправлено 12,9 тыс. ДФЭ (-49%), на экспорт — 32,7 тыс. ДФЭ (-10%).

Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, составило 34,5 тыс. ДФЭ (-14%), в них перевезено 626 тыс. тонн грузов, в том числе:

лесных грузов — 15 тыс. ДФЭ (-34% к январю-марту 2025 года);

цветных металлов — 12,8 тыс. ДФЭ (+29%);

химикатов и соды — 1,7 тыс. ДФЭ (+0,9%);

зерна — 1,2 тыс. ДФЭ (+26%);

продуктов перемола — 1 тыс. ДФЭ (рост в 3,4 раза);

руды цветной и серного сырья — 722 ДФЭ (рост в 3,3 раза).