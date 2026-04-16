Предлагаемые зарплаты уменьшились за год в Казахстане

Медианная зарплата: что изменилось в Казахстане в 2025 году?
Медианная зарплата делит всех работников ровно пополам: половина получает больше этой суммы, а другая половина — меньше. В отличие от средней номинальной, она не зависит от экстремально высоких или низких окладов.
Согласно данным HeadHunter, в первом квартале 2025 года предлагаемая медианная зарплата в вакансиях казахстанских работодателей составила 300 801 тенге. За год она уменьшилась на 3,8%. Снижение зафиксировано почти во всех сферах экономики.
Рост отмечен в следующих профессиональных областях:
Наука и образование: +0,6%, до 251 504 тенге.
Безопасность: +0,6%, до 200 000 тенге.
Искусство, развлечения и массмедиа: +0,8%, до 305 735 тенге.
Рабочий персонал: +2,7%, до 284 292 тенге.
Административный персонал: +3,2%, до 269 376 тенге.
Страхование: +10%, до 275 000 тенге.
Где сильнее всего упали предлагаемые зарплаты?
Самое сильное снижение зарплат было отмечено в сфере продаж и обслуживания клиентов — сразу на 10,5% за год. Здесь медиана составила 313 805 тенге. Следом идет категория «высший и средний менеджмент» со снижением на 10,1% — до 501 901 тенге. Также внушительное снижение отмечено в секторе добычи сырья — на 8,4%, до 314 817 тенге.
Как изменились предлагаемые зарплаты в разных городах?
Снижение предлагаемых окладов зафиксировано не только в разрезе сфер экономики, но и по городам. За 1 квартал 2025 года медианные предлагаемые заработные платы в крупнейших городах Казахстана преимущественно снизились.
Самое сильное снижение отмечено в Караганде — сразу на 7,4% за год, до 268 702 тенге в медианном выражении. Следом идут Усть-Каменогорск (минус 5,4%, 259 729 тенге) и Тараз (минус 6,3%, 242 395 тенге). В Алматы предлагаемая медианная зарплата уменьшилась на 5%, до 325 683 тенге. В Астане снижение составило 2,2%, до 326 818 тенге.
Годовой рост медианных зарплат зафиксирован в Актобе (на 5,5%, до 264 034 тенге) и Атырау (на 3,7%, до 259 960 тенге). В Павлодаре (261 974 тенге) уровень заработных плат остался без изменений.
Таким образом, данные за первый квартал 2025 года фиксируют преимущественно снижение предлагаемых зарплат как в разрезе городов, так и по отраслям. Рост в этом случае был скорее исключением, чем правилом.