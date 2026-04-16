Аптечная сеть «Омское лекарство» получила предостережение от Роспотребнадзора

«При проведении наблюдения проанализированы сведения, размещенные в государственной информационной системе мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации gov.crpt.ru в разделе “Антисептики и дезинфицирующие средства” за период с 06.07.2025 г. по 05.04.2026 г, внесенные участниками оборота продукции, осуществляющими деятельность на территории Омской области. В ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований выявлены признаки нарушений обязательных требований, а именно: у АО “Аптечная сеть “Омское лекарство”, ИНН 5501217490 в системе ГИС МТ выявлено 9 отклонений, выразившихся в продаже антисептиков и дезинфицирующих средств, подлежащей маркировке средствами идентификации без проверки кода маркировки (далее — КМ) при выводе из оборота такой продукции. В соответствии с Разделом VI Постановления Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2023 г. № 1944 “Об утверждении перечня случаев, при которых продажа товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, запрещена на основании информации, содержащейся в государственной информационной системе мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, или отсутствия в указанной государственной информационной системе необходимой информации о таких товарах, и особенностей внедрения указанного запрета в отношении отдельных товаров, а также Правил применения запрета продажи товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, на основании информации, содержащейся в государственной информационной системе мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, или отсутствия в указанной государственной информационной системе необходимой информации, в том числе правил получения информации из указанной государственной информационной системы” режим онлайн проверки становится обязательным для антисептиков и дезинфицирующих средств с 1 ноября 2024 года”, — говорится в описании предостережения.