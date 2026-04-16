Новые автобусные направления Донбасса

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В минтранспорта ДНР рассказали о перспективах автобусного сообщения с Донецком, Горловкой и Спартаком.
В ведомстве сообщили, что уже определен частный перевозчик на маршрут «Донецк-Горловка». Однако, направление остается опасным из-за постоянных атак украинских беспилотников.
Поселок Спартак, несмотря на близость к Донецку, по-прежнему остается небезопасным. Транспортники подчеркнули, что дорога к нему еще не до конца разминирована. Как только на этом направлении завершат работы специальные службы, участок включат в график ремонта.
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
16+