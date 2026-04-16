Игорь Кобзев объяснил причины недополучения доходов в бюджет Иркутской области

Фактические поступления оказались ниже ожиданий.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 16 апреля. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев объяснил причины недополучения доходов в бюджет Иркутской области. По его словам, такая ситуация сложилась из-за падения прибыли нефтедобывающих компаний. Собственные доходы Приангарья в 2025 году составили 231 млрд рублей.

Бюджет региона недосчитался 25 млрд рублей: при плановом показателе в 256 млрд рублей фактические поступления оказались ниже ожиданий.

При этом расходы бюджета не сократились, а увеличились на 16 млрд рублей и превысили 318 млрд рублей.

«Чрезвычайно сложная бюджетная ситуация диктует новые правила. Мы должны сохранять темпы, при этом иногда делать больше и даже с меньшими ресурсами», — отметил Игорь Кобзев.

Он также сообщил, что бюджет на текущий год формируется по максимально консервативному сценарию. По объему валового регионального продукта Иркутская область занимает 13-е место в России и второе место в Сибирском федеральном округе.