Весенняя посевная в Херсонской области идёт с опережением по ключевым позициям

Яровой сев продолжается. На сегодняшний день засеяно более 200 тыс. га — это порядка 50% от плана. Отдельно отмечу ячмень, лен, нут и чечевицу — по ним уже достигнуты или близки к завершению плановые показатели. Аграрии Херсонской области демонстрируют устойчивость и уверенный темп, несмотря на все сложности.