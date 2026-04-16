Весенняя посевная в Херсонской области идёт с опережением по ключевым позициям

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Посевная кампания в регионе продолжается в хорошем темпе. Озимые культуры уже показали уверенный результат: засеяно более 572 тыс. га при плане 566 тыс.
По ряду культур идём с превышением плановых показателей: озимый ячмень — более 105%, рожь — свыше 101%. Практически полностью выполнены планы по пшенице, гороху и льну.
Яровой сев продолжается. На сегодняшний день засеяно более 200 тыс. га — это порядка 50% от плана. Отдельно отмечу ячмень, лен, нут и чечевицу — по ним уже достигнуты или близки к завершению плановые показатели. Аграрии Херсонской области демонстрируют устойчивость и уверенный темп, несмотря на все сложности.
Об этом сообщил Владимир Сальдо в ТГ-канале.
