Хабаровских рыбопромышленников ждут новые правила работы с участками

Сделать более прозрачной схему работы с промысловыми участками, аренду которых рыбопромышленники Хабаровского края продлили на 20 лет, предлагают в Госдуме. Законопроект направлен на уточнение границ мест добычи водных биоресурсов и обязательств по воспроизведению, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В случае принятия изменений границы мест лова можно будет уточнить по заявлению юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Соответствующими требованиям они будут признаваться, если площадь и длина участка останутся прежними или уменьшатся. Таким образом, предприниматели Хабаровского края получат возможность корректировать акватории промысла по согласованию со структурами региональных органов власти.
Еще одна цель законопроекта — внесение ясности относительно обязательств по искусственному воспроизводству водных биоресурсов, если ведется добыча анадромных рыб — тех, кто мигрирует из реки в море и обратно.
Предложение заключается в закреплении случаев, при которых промышленники должны заниматься зарыблением. Согласно рабочей версии, вынесенной на обсуждение в Госдуму, ответственность будут нести арендаторы участков, работающих в реках, где происходит миграция рыб с предприятий Главрыбвода, а также во внутренних морских водах, если место вылова находится в менее чем 7 километрах от такого объекта.
Законодательно закрепить предложили и нормативы выпуска. В опубликованном проекте расчет ведется следующим образом: за каждую выловленную тонну рыбы компания должна компенсировать ущерб природе, выпустив 250 мальков.
В случае принятия поправки в ФЗ «О рыболовстве» вступят в силу 1 сентября 2027 года.