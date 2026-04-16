Проект реконструкции моста на северном подъезде к Батайску передан на госэкспертизу

Проектная документация по реконструкции путепровода на северном подъезде к Батайску подготовлена и в ускоренном порядке передана в начале апреля в ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов». По оценке, сделанной проектировщиками на основании предварительного сметного расчета, стоимость реконструкции составит около 3,2 млрд рублей.
Выполняя поручение донского губернатора ускорить подготовительную работу для начала ремонта аварийного моста, региональный минтранс оперативно провел проверку основных разделов проектной документации, которую разработал генеральный проектировщик. Региональное ведомство утвердило протокол технического совета.
«Мост в аварийном состоянии, он на нынешние нагрузки не был рассчитан изначально. Этот объект будет включён в программу развития транспортной системы за счет дорожного фонда», — рассказал Юрий Слюсарь, отвечая на вопрос о сроках нормализации дорожного движения, который ему задали 4 декабря на прямой линии.
