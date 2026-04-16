Ростовводоканал заменит 250 м канализации на ул. Пушкинской

В социальных сетях ростовчане обратили внимание на появление забора на ул. Пушкинской. По информации администрации Кировского района, данная мера связана с проведением ремонтных работ по замене канализации.

В течение нескольких лет ростовчане жаловались на сильный запах канализации на ул. Пушкинской (от Кировского до Университетского). Поэтому ОА «Ростовводоканал» в плановом режиме проведет работы по замене участка канализационных сетей протяженностью 250 м. Для работ получены все необходимые разрешения. Срок завершения ремонта: до 30 июля.

Об этом сообщил сайт администрации Ростова.