МАРТ предупредил «Белджи» из-за скидок после объявления новых цен на авто

Министерство антимонопольного регулирования и торговли вынесло предупреждение «Белджи» из-за скидок после объявления новых цен на авто.
Причиной стал маркетинговый прием автопроизводителя. Так, белорусы обратились в ведомство, обратив внимание на то, как поменялись цены на седан с передним приводом за последнее время. Так, в первом квартале 2026 года на конкретную модель машины распространялась программа «Новые цены», предполагающая покупку авто с выгодой около 4700 — 6900 белорусских рублей. Конкретная сумма экономии зависела от комплектации автомобиля. Однако с учетом обещанной скидки стоимость машины в розницу становилась сопоставимой с ценой, действовавшей с момента выхода модели на рынок.
В МАРТ подчеркнули, что при ознакомлении с подобным коммерческим предложением у потенциального покупателя может сформироваться неверное представление о реальном уменьшении стоимости и об ожидаемой выгоде от покупки. В такой ситуации ведомство усмотрело признаки нарушения законодательства о рекламе и защите прав потребителей.
— Подобные маркетинговые приемы непозволительны, — предупредило МАРТ.
