Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МАРТ предупредил «Белджи» из-за скидок после объявления новых цен на авто

Источник: Комсомольская правда

Министерство антимонопольного регулирования и торговли вынесло предупреждение «Белджи» из-за скидок после объявления новых цен на авто.

Причиной стал маркетинговый прием автопроизводителя. Так, белорусы обратились в ведомство, обратив внимание на то, как поменялись цены на седан с передним приводом за последнее время. Так, в первом квартале 2026 года на конкретную модель машины распространялась программа «Новые цены», предполагающая покупку авто с выгодой около 4700 — 6900 белорусских рублей. Конкретная сумма экономии зависела от комплектации автомобиля. Однако с учетом обещанной скидки стоимость машины в розницу становилась сопоставимой с ценой, действовавшей с момента выхода модели на рынок.

В МАРТ подчеркнули, что при ознакомлении с подобным коммерческим предложением у потенциального покупателя может сформироваться неверное представление о реальном уменьшении стоимости и об ожидаемой выгоде от покупки. В такой ситуации ведомство усмотрело признаки нарушения законодательства о рекламе и защите прав потребителей.

— Подобные маркетинговые приемы непозволительны, — предупредило МАРТ.

Тем временем гродненец получил штраф 4500 рублей за покупки на Wildberries по «своей схеме».

Кстати, ранее сообщили, что «Белджи» представит усовершенствованную модель авто, которое стало автомобилем года в Беларуси.

